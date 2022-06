Bundeskanzler Olaf Scholz plant noch vor dem G7-Gipfel Ende Juni eine Reise nach Kiew. In ukrainischen Regierungskreisen wurde am Samstagabend bestätigt, dass es Planungen für eine Reise des Kanzlers mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi gebe. Zuerst hatte die »Bild am Sonntag« über den geplanten Dreier-Trip in die ukrainische Hauptstadt berichtet, der noch im Juni stattfinden soll. Demnach sollen Paris und Berlin schon länger über eine gemeinsame Kiew-Reise von Scholz und Macron gesprochen haben. Nach Informationen der Zeitung wollte Macron aber erst nach den französischen Parlamentswahlen fahren. Als Dritten im Bunde den italienischen Regierungschef mitzunehmen, soll eine Idee aus Frankreich gewesen sein.