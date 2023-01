Die Ankündigung, der Ukraine Marder zur Verfügung zu stellen, stieß bei den Grünen auf Zustimmung. »Gut, dass Präsident Macron vorangegangen ist. Gut, dass auch Kanzler Scholz und Präsident Biden heute nachziehen«, sagte Sara Nanni, Obfrau der Grünen im Verteidigungsausschuss, dem SPIEGEL. Die Lieferungen der Marder und des Patriot-Systems seien richtig und wichtig. Nun müsse rasch die Ausbildung organisiert werden.

Der Grünenabgeordnete Robin Wagener, Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe, sagte dem SPIEGEL: »Die angekündigten Schützenpanzer sind ein erfreulicher, wichtiger und überfälliger Schritt zur Unterstützung der Ukraine.« Doch angesichts der russischen Mobilisierung werde es nicht allein bei Schützenpanzern bleiben können. Zur Wahrheit gehöre aber auch, »dass wir den Marder schon seit dem Frühjahr hätten liefern müssen.« Die Zurückhaltung habe keinerlei deeskalierenden Effekt auf den Kreml gehabt.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, begrüßte die Ankündigung ebenfalls. Sie sprach von einer großen Erleichterung. Die Entscheidung komme »sehr spät, aber nicht zu spät«.

Weitere Gepard-Lieferungen vorgesehen

Zusätzlich zu den Mardern und der Patriot-Batterie will die Bundesregierung die Ukraine auch mit weiteren Flugabwehrpanzern vom Typ Gepard versorgen. Nach SPIEGEL-Informationen laufen bereits Gespräche mit zwei Staaten, die noch über Gepard-Bestände und reichlich 35-Millimeter-Munition verfügen. Noch gibt es kein Abkommen, aber in Berlin herrscht vorsichtige Zuversicht, dass man der Ukraine in den kommenden Monaten noch weitere Geparden liefern kann.

Der Gepard, von dem Deutschland im vergangenen Jahr bereits 30 Systeme in die Ukraine geliefert hat, erwies sich an der Front als sehr leistungsfähig. Vor allem zur Bekämpfung von durch Russland abgefeuerten Drohnen sei das System sehr effektiv, heißt es in Militärkreisen. Bereits im Dezember hatte Berlin der Ukraine sieben weitere Geparden zugesagt. Käme es jetzt zu einer weiteren Lieferung mit bis zu 30 zusätzlichen Panzern dieses Typs, würde dies die ukrainische Luftabwehr substanziell verstärken.