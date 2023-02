Ukrainekrieg Bundesregierung verhandelt mit Schweden über Luftverteidigungssystem

360-Grad-Rundumverteidigung gegen Flugzeuge, Hubschrauber, Drohnen

Auf SPIEGEL-Anfrage teilte das Verteidigungsministerium in Stockholm mit, man verhandele derzeit darüber, wie viele und welche Leopard-2-Panzer Schweden liefern könne. Zu Verhandlungen über andere Waffensysteme könne man keinen Kommentar abgeben. Schweden sei bislang noch kein Mitglied der Nato und ein Staat in unmittelbarer Nachbarschaft mit Russland. Dies müsse bei der Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine stets bedacht werden, so ein Sprecher des schwedischen Verteidigungsministeriums.

Die ukrainische Armee meldete schon kurz nach Lieferung des Iris-T-Systems eine hohe Zielgenauigkeit der Lenkflugkörper, die von einem Radar und einer Steuereinheit kontrolliert werden. Daraufhin drängte Kiew die deutsche Regierung dazu, weitere Exemplare zu liefern. Das erste System war genauso wie zwei weitere Iris-T ursprünglich für Ägypten bestimmt. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte das Rüstungsgeschäft noch am Tag vor der Amtsübergabe durchgewinkt. Das hatte die grüne Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) heftig kritisiert.