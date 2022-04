Die Unionsfraktion hatte zuvor einen eigenen Antrag zurückgezogen, nachdem sie Änderungen am Papier von SPD , Grünen und FDP erreicht hatte. Sie hatte als Bedingung für ihre Zustimmung eine Entkopplung vom geplanten 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr genannt. Ursprünglich wollte die Ampel auch Teile dieses Geldes für Waffenlieferungen aufwenden. In der geeinten Fassung des Antrags heißt es nun, der Bundestag fordere die Bundesregierung auf, »schnellstmöglich den Gesetzentwurf zur Einrichtung eines ›Sondervermögens Bundeswehr‹ zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit und die damit verbundenen Investitionen umzusetzen«.

Auch Friedrich Merz (CDU) begrüßte die Waffenlieferungen, warf Kanzler Olaf Scholz (SPD) jedoch vor, über Wochen der Diskussion über Waffenlieferungen ausgewichen zu sein. Dies sei »nicht Besonnenheit (...) das ist Zögern, das ist Zaudern, das ist Ängstlichkeit«. Erst das Engagement von CDU/CSU hätten den nun beschlossenen Antrag möglich gemacht. »Waffengewalt darf nur das letzte Mittel sein«, sagte Merz und sei auch ein Eingeständnis, dass die Diplomatie gescheitert ist. »An dem Punkt stehen wir seit dem 24. Februar«, sagte Merz, also seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine.

SPD-Chef Lars Klingbeil wies Merz’ Kritik zurück: »Das hätte heute eine staatspolitische Rede von Ihnen werden können. Es ist aber eine parteipolitische Rede geworden.« Es gehe darum, Prinzipien auch in einer Zeitenwende »nicht über den Haufen zu werfen« – Merz wirke hingegen auf ihn, als überlege er sich »morgens beim Aufstehen, womit er sich heute befassen will«.

»Wie eine Beitrittserklärung in den Krieg«

FDP-Fraktionschef Christian Dürr begründete die Lieferung schwerer Waffen mit der Art der russischen Kriegsführung in der Ukraine. »Es ist richtig, schwere Waffen in diese Lieferungen mit einzubeziehen. Russland hat die Ukraine überfallen mit einem Vielfachen an Militärgerät. Fünfmal so viele Panzer, dreimal so viele aktive Soldaten. Die Ukraine befindet sich in einem Krieg auf offenem Boden«, sagte Dürr.