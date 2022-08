Gezielte Sabotage?

Publik geworden war der Reiseplan durch einen Artikel in der Zeitung »Junge Welt«, die dem russlandfreundlichen Lager um Sahra Wagenknecht nahesteht. Ob die Information gezielt gestreut wurde, um die Reise zu verhindern, ist unklar. Schubert empörte sich in der »taz«, dass die Details der Reise an die Zeitung gegeben wurde: »Hier wurde mit den Sicherheitsinteressen unserer Partner vor Ort und der Teilnehmer gespielt.« Auch Renner kritisiert den Vorgang: »Wer immer das geleakt hat, hatte ein Interesse daran, die Reise zu sabotieren.«

Wann eine neue Reise stattfinden soll, ist bisher nicht bekannt. »Wir halten an unserer Reiseabsicht fest«, so die Sprecherin der Luxemburg-Stiftung.