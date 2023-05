Hunderte Fälle über »formelle Verfahrenserledigung« beendet

Insgesamt haben demnach 2485 männliche russische Staatsangehörige im wehrfähigen Alter einen Antrag auf Asyl in Deutschland gestellt. In 814 Fällen wurden über die Anträge entschieden; 88 davon negativ. In den verbleibenden 671 Fällen kam es zu einer »formellen Verfahrenserledigung«.

Als »formelle Verfahrenserledigung« bezeichnet das Ministerium »Entscheidungen im Dublin-Verfahren« oder die »Rücknahme des Asylantrags«. Als wehrfähig gelten russische Männer im Alter von 18 bis 45 Jahren. Gemäß dem Dublin-Verfahren ist grundsätzlich das EU-Land für die Bearbeitung des Asylantrags zuständig, in das der Asylbewerber oder die Asylbewerberin zuerst eingereist ist. So soll verhindert werden, dass Menschen in mehreren Staaten gleichzeitig Asylanträge stellen.