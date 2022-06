Die vier Raketenwerfer aus Beständen der Bundeswehr sollen möglichst bis Ende Juni in die Ukraine geliefert werden. Das geschehe in enger Abstimmung mit den USA, die auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Systemen übernehmen würden, hieß es aus Regierungskreisen.

Nicht zum Angriff auf russischen Boden geeignet

Die USA hatten bereits am Dienstag die Lieferung des weit schießenden Artilleriesystems Himars zugesagt. Bedingung dafür war eine Zusage der Ukraine, mit dem Artilleriesystem keine Ziele auf russischem Territorium anzugreifen. Auch Scholz hob diese Zusage in seiner Haushaltsrede hervor. So soll auch bei den deutschen Raketenwerfern eine begrenzte Reichweite sichergestellt werden, damit die Ukraine nicht russisches Gebiet attackieren kann.