Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) will weitere Waffenlieferungen in die Ukraine vorantreiben. Nach SPIEGEL-Informationen wird die SPD-Ministerin bei einer von den USA eilig einberufenen Ukraine-Konferenz auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein am Vormittag ankündigen, dass Deutschland die Lieferung von »Gepard«-Flugabwehrpanzern ermöglichen will. Zudem werde man ukrainische Soldaten am System »Panzerhaubitze 2000« ausbilden, die die Niederlande an die ukrainische Armee liefern wollen.