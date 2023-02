Folgen des russischen Überfalls Etwa eine Million Menschen flohen 2022 aus der Ukraine nach Deutschland

Die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer lebten im Oktober 2022 in Nordrhein-Westfalen (210.000), Bayern (152.000), Baden-Württemberg (135.000) und Niedersachsen (105.000). Anteilig an der Gesamtbevölkerung des jeweiligen Bundeslandes lebten die meisten in Berlin und Hamburg (je 1,5 Prozent).

»Die deutliche Mehrheit fühlt sich in Deutschland willkommen«

Einer am Donnerstag veröffentlichten Studie zufolge leben die allermeisten der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer in Privatwohnungen. Fast drei Viertel (74 Prozent) von ihnen zog demnach direkt nach ihrer Ankunft in private Wohnungen, mehr als die Hälfte bewohnt diese allein oder mit geflüchteten Angehörigen. Nur neun Prozent lebten in Gemeinschaftsunterkünften.