Vor dem Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestags-Verteidigungsausschuss hat die FDP die Benennung eines Koordinators für Waffenlieferungen in die Ukraine gefordert. »Es muss eine Person geben, die das macht«, sagte die Ausschussvorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) am Freitag vor der Sitzung in Berlin. Es gebe derzeit »eine Menge Missverständnisse« innerhalb der Bundesregierung bei dem Thema. »Da, glaube ich, kann man noch das eine oder andere etwas geschmeidiger machen, damit die Waffen auch sehr schnell geliefert werden können.«