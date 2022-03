Innenministerin Faeser Ukrainische Kriegsflüchtlinge sollen auf Bundesländer verteilt werden

Täglich kommen Tausende Menschen aus der Ukraine in Berlin an, mittlerweile sind die Strukturen in der Hauptstadt überlastet. Die bisher freiwillige Verteilung in andere Bundesländer wird künftig mit einem festen Schlüssel geregelt.