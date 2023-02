»Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine könnte sich, so schrecklich er uns heute zu Recht erscheint, noch als das ›kleinere‹ Problem erweisen«, schrieb Merz in einem Gastbeitrag für das »Handelsblatt«. »Uns stehen möglicherweise gleich mehrere weitere militärische Konflikte bevor, die jeweils das Risiko einer atomaren Eskalation in sich tragen.«