Ukrainerinnen und Ukrainer, die ihre Heimat wegen der russischen Angriffe verlassen mussten, haben ab dem 1. Juni einen Anspruch auf staatliche Grundsicherung in Deutschland. Am Freitag hatte der Bundesrat das entsprechende Gesetz beschlossen.

Doch nun meldete sich der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes mit Kritik an dem Vorhaben zu Wort. Die Neuerung sei »ohne ausreichende Rücksprache mit der Praxis vorbereitet worden«, sagte Gerd Landsberg, der den Verband leitet, der »Augsburger Allgemeinen«. Er sprach von einem »enormen Verwaltungsaufwand« für die Kommunen, ein Behördenchaos stehe zu befürchten.

Als bürokratisches Hindernis nannte Landsberg vor allem, dass den Geflüchteten spezielle Papiere ausgestellt werden müssten. Die Jobcenter verfügten nicht über ausreichend fälschungssichere Dokumente der Bundesdruckerei, über sogenannte Fiktionsbescheinigungen. Damit können Ausländer in Deutschland das Bestehen eines vorläufigen Aufenthaltsrechts belegen.

Diese Bescheinigungen seien jedoch bei Geflüchteten, die noch nicht vollständig registriert seien, eine Voraussetzung für den Wechsel in die Grundsicherung. Bislang erhalten Kriegsflüchtlinge geringere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. »Angesichts vieler ungeklärter Fragen hätte man sich mehr Zeit für das Verfahren nehmen und die Fachleute aus der Praxis früher einbinden müssen«, sagte Landsberg der Zeitung.

Nach Angaben der Bundesregierung ist das Problem der Fiktionsbescheinigungen aber bereits mit einer Übergangslösung behoben. Vom Bundesarbeitsministerium hieß es, dass in den Jobcentern neben formellen Fiktionsbescheinigungen bis zum 31. Oktober 2022 auch Ersatzbescheinigungen als Nachweis für den Anspruch anerkannt werden. Das sehe die neue »fachliche Weisung der Bundesagentur für Arbeit« so vor. Damit die Ersatzbescheinigungen anerkannt würden, müssten sie vor dem 31. Mai dieses Jahres von der Ausländerbehörden ausgestellt worden sein und die gleichen Informationen wie der gesetzlich vorgesehene Vordruck enthalten.

Ebenfalls kritisch äußerte sich der innenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Alexander Throm. In der »Augsburger Allgemeinen« sprach er von einem »Versagen der Bundesregierung«.

In Deutschland wurden zuletzt mehr als 700.000 Geflüchtete aus der Ukraine registriert. All diese Menschen könnten ab Juni die höheren Sozialleistungen beziehen – sofern sie den Anspruch geltend machen. Neben den höheren Finanzleistungen und einer besseren Gesundheitsversorgung erhalten die Geflüchteten dann auch früher Unterstützung bei der Integration in den Arbeitsmarkt.