Strack-Zimmermann: »Deutschland wartet, das Bundeskanzleramt wartet«

Die Frage der Kampfpanzerlieferungen in die Ukraine ist in der Ampelkoalition weiter großes Streitthema. »Die Diskussion um den Leopard 2 wirft kein gutes Licht auf uns, weil natürlich die westliche Welt erwartet, dass Deutschland führt«, kritisierte die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann in der »Tagesschau24« am Samstag. Aber man zeige sich »verzagt«. »Deutschland wartet, das Bundeskanzleramt wartet, bis der Druck steigt, und dann kommt man gewissermaßen in die Gänge.«

Auch Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) zeigte sich enttäuscht. »Ich hätte mir gewünscht, dass bereits in dieser Woche die deutsche Regierung den Weg für die Lieferung von Leopard-Panzern freigemacht hätte«, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). »Diese werden in der Ukraine dringend gebraucht. Die Ukraine verteidigt nicht nur ihr eigenes Land, sondern auch unsere Freiheit.«