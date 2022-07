Die polnische Regierung machte im SPIEGEL deutlich , dass sie sich von Deutschland getäuscht fühlt. Polen hat seine Bestände an T-72-Panzern bereits an die Ukraine geliefert, laut Vizeaußenminister Szymon Szynkowski vel Sęk waren es mehr als 200 Stück in zwei Monaten.

Göring-Eckardt sieht Kritik als »Weckruf«

Die Kritik aus Warschau »mag undiplomatisch gewesen sein, sie ist aber ein Weckruf«, sagte Göring-Eckardt. Deutschland müsse »eine ausreichende Unterstützung der Ukraine mit Waffen« organisieren. »Waffenlieferungen entscheiden mit über die Dauer des Krieges, über Menschenleben.«