Das ukrainische Außenministerium hat die Darstellung von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zurückgewiesen, wonach er in Kiew auf eine »Terrorliste« gesetzt worden sei. »Die ukrainische Regierung führt keine Terrorliste«, schrieb Außenamtssprecher Oleh Nikolenko am Samstagabend auf Facebook. »Und soviel ich weiß, gibt es in der Ukraine auch kein Verfahren gegen Rolf Mützenich.« Alle Behauptungen des deutschen Politikers über seine angebliche Verfolgung durch ukrainische Behörden seien »unwahr«.