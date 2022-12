»Wir bieten Ihnen mit diesen Schreiben eine Mitarbeit in der deutschen Legion der ukrainischen Armee an«, heißt es in dem Brief. Offeriert werden dem Adressaten 5000 Euro. »Sollten Sie im Freiheitskampf der Ukraine fallen, werden 100.000 Euro ausgezahlt.« Gemeint sind als Empfänger offensichtlich die Hinterbliebenen, doch wird dies nicht explizit ausformuliert.

Offiziell bekommen die an der vordersten Linie in der Ukraine eingesetzten Soldaten umgerechnet nur etwa 2400 Euro. Im Ausland angeworbene Soldaten sind den ukrainischen dabei gleichgestellt. Am 24. Februar überfiel Russland die Ukraine. Die sogenannte Internationale Legion wurde von Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Kriegsbeginn gegründet. In ihr sollen bereits mehrere Tausend Ausländer kämpfen.