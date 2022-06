Die spanische Zeitung »El País« hatte am Wochenende berichtet, Spanien bereite die Lieferung von etwa 40 Kampfpanzern vom Typ Leopard 2 A4 vor. Ministerin Margarita Robles wollte dies am Montag aber weder bestätigen noch dementieren. Dies sei ein »extrem delikates Thema« und bedürfe »größter Diskretion«, so die Verteidigungsministerin.

Die Leopard-Panzer stammen aus deutscher Produktion, deswegen müsste Berlin wegen der sogenannten Endverbleibsklausel eine Weitergabe genehmigen. Am Wochenende hieß es in Berlin noch, bisher liege aus Madrid keine offizielle Anfrage vor. Am Montag allerdings gingen nach Angaben aus Regierungskreisen zumindest erste Signale ein, dass Spanien die Panzer tatsächlich an die Ukraine liefern will.