Die Linkenchefin pocht auf Verhandlungen. Putin müsse man wieder an den Tisch holen, indem man zum Beispiel auch Drittländer wie China in die diplomatischen Bemühungen einbeziehe oder russischen Dissidenten Asyl gewähre. »Waffen ziehen diesen Krieg in die Länge«, so Wissler. Strack-Zimmermann widersprach deutlich: »Aber die Ukraine ruft nach Hilfe!« Auch wenn Waffenlieferungen zu einem »langem Zermürbungskrieg« führen könnten, seien sie die einzige Antwort, um Russland etwas entgegenzusetzen.

»Es ist nichts aufgegangen, was sich Putin erhofft hat«

»Ist das denn wirklich ein realistisches Szenario, dass Russland eine militärische Niederlage erfährt?«, fragte Wissler. »Das halte ich für realistisch«, antwortete Strack-Zimmermann. Die Kraft der russischen Armee sei nicht unendlich. »Es ist nichts aufgegangen, was sich Putin erhofft hat.« Die EU stehe geschlossen da, die Nato werde um Schweden und Finnland erweitert, eine rasche Einnahme der Ukraine sei gescheitert.