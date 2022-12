In fast allen europäischen Ländern plädiert laut der MIDEM-Studie eine Mehrheit dafür, Zuwanderung zu begrenzen, selbst in Schweden, das Migration traditionell eher offen gegenüber steht.

Knapp neun Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine scheint die Solidarität mit ihr in der Bevölkerung also zu bröckeln – auch in Deutschland.

Über 20.400 Befragte aus zehn EU-Ländern

Über 20.400 Menschen in zehn EU-Mitgliedstaaten hat MIDEM in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov zwischen September und Oktober befragt – der Fokus lag dabei auf Ländern, die am stärksten von der Geflüchtetenbewegung betroffen waren. Auch Deutschland zählt dazu.