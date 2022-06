Macron kündigte auch die Lieferung weiterer Artillerie-Systeme an. Europa stehe an der Seite der Ukraine bis zu deren Sieg.

Scholz sicherte der Ukraine weitere Waffenlieferungen zu, machte aber keine neuen konkreten Zusagen. »Wir unterstützen die Ukraine auch mit der Lieferung von Waffen, und wir werden das weiterhin tun, solange die Ukraine unsere Unterstützung benötigt«, sagte er.

»Gerade bilden wir ukrainisches Militär an modernsten Waffen aus, an der Panzerhaubitze 2000 und am Flugabwehrpanzer Gepard«, sagte er. Zusätzlich habe er zugesagt, das moderne Flugabwehrsystem Iris-T zu liefern, »das eine ganze Großstadt gegen Luftangriffe verteidigen kann«, so Scholz, und das Spezialradar Cobra. Scholz verwies zudem auf dreiseitige Gespräche mit den USA und Großbritannien mit dem Ergebnis, dass die Ukraine Mehrfachraketenwerfer erhalte. »Deutschland unterstützt die Ukraine massiv«, so die Bilanz des Kanzlers.