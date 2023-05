Der russische Überfall auf die Ukraine begann am 24. Februar 2022 und wurde international geächtet. In Europa hat der Krieg für eine militärische Zeitenwende gesorgt. Laut geleakten Pentagon-Papieren vom April sollen in dem Konflikt zwischen 15.500 bis 17.000 ukrainische und 35.500 bis 43.000 russische Soldaten getötet worden sein.