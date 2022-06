Olaf Scholz (SPD), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Regierungschef Mario Draghi sind zu ihrem Besuch in Kiew eingetroffen. Der Bundeskanzler hat der Ukraine zu Beginn seiner Reise die weitere volle Unterstützung in ihrem Kampf gegen Russlands Angriff zugesichert. »Es ist wichtig, wenn jetzt die Regierungschefs der drei großen Länder, die schon bei der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft dabei waren, nach Kiew fahren und in dieser ganz besonderen Situation des Krieges ihre Unterstützung für die Ukraine und die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine zeigen«, sagte der SPD-Politiker bei seiner Reise in einem Sonderzug nach Kiew.