Seit drei Monaten versucht Russland in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, Teile der Ukraine zu erobern. Die Europäische Union unterstützt das angegriffene Land – laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt Deutschland als stärkster Industrienation in der EU dabei eine besondere Verantwortung zu. In einer Regierungserklärung vor dem Bundestag verteidigte er die Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine gegen Kritik.