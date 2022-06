Den Eindruck, dass Deutschland bei den Waffenlieferungen an Kiew zögerlich sei, bezeichnete Scholz auf Nachfrage eines Journalisten als »falsch«. Deutschland liefere in »ganz großem Umfang« Waffen an die Ukraine, darunter gepanzerte Truppentransporter, Mörserraketen und Munition. Die Waffenlieferungen an die Ukraine werde Deutschland »so lange fortsetzen, wie das nötig ist«, um der Ukraine dabei zu helfen, »die russische Aggression« zurückzuweisen.