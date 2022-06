SPIEGEL: Was wollen Sie als Ostbeauftragter erreichen?

Schneider: Zum einen geht es darum, anstehende Entscheidungen positiv für den Osten zu beeinflussen. So positiv, dass wir wirtschaftlich in manchen Bereichen nicht nur an den Westen anschließen, sondern auch mal vorn sind – im Bereich Mikroelektronik und Photonik sind wir das schon. Dazu gehört auch, dass wir den Fach- und Arbeitskräftemangel angehen. Das wird nur über Zuwanderung möglich sein. Diese Einsicht hat sich noch nicht überall durchgesetzt. Schließlich will ich dazu beitragen, dass das Gesamtbild in Deutschland über den Osten differenzierter wird. Ich will weg von diesen Stereotypen, die von einigen Medien geprägt werden und den Osten auf Stasi, Nazis, Doping reduzieren.