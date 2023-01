Geplante Panzerlieferungen »Gut für die Ukraine, schlecht für die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr«

Deutschland wird Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern. Nach SPIEGEL-Informationen geht es um mindestens eine Kompanie Leopard 2A6. Weitere Verbündete, unter anderem aus Skandinavien, wollen demnach ebenfalls Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern. Die Bundesregierung will die Genehmigung zur Ausfuhr solcher Panzer erteilen, die im Besitz anderer Staaten wie Polen sind.