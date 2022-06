Eine Partnerschaft mit Russland ist für Kanzler Olaf Scholz wegen der Invasion in der Ukraine »auf absehbare Zeit unvorstellbar«. Das sagte der SPD-Politiker in seiner Regierungserklärung. Er erwartet vom Nato-Gipfel in Madrid angesichts des russischen Angriffskriegs ein Signal des Zusammenhalts und der Entschlossenheit.