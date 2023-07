»Wir zählen sehr auf deutsche Taurus-Raketen«, sagte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makeiev, der »Welt am Sonntag«. In Anspielung auf frühere Diskussionen in Deutschland über die Lieferung anderer Waffengattungen wie Kampfpanzer sagte Makeiev, er hoffe, dass wir »diesmal den Debattenteil verkürzen und damit mehr Menschenleben retten«. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums teilte dem Blatt zufolge mit, Minister Boris Pistorius (SPD) habe zu Taurus-Marschflugkörpern klargestellt, »dass es keine Lieferung geben wird«. Die Frage nach den Gründen für diese Entscheidung blieb der Zeitung zufolge unbeantwortet.