Das Meinungsspektrum geht in der SPD allerdings weit auseinander. Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth etwa begrüßte die Entscheidung der Bundesregierung, Kiew Leopard-Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen. Es sei an der Zeit, den internationalen Partnern deutlich zu machen: »Wir haben viel geleistet und sind bereit, diesen Schritt auch noch zu gehen«, sagte Roth in der ZDF-Sendung »Markus Lanz«.

Die Partei sei in der Frage der Panzerlieferungen ebenso gespalten wie die Gesellschaft. »Da gibt es Menschen, die sind eher ungeduldig und treiben an, so wie ich. Und es gibt andere, die sind etwas behutsamer und zurückhaltender«, sagte Roth. Geärgert habe ihn die öffentliche Debatte am Wochenende innerhalb der Ampelkoalition.