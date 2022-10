Dies, so heißt es aus Industriekreisen, sei für KMW aus Wettbewerbsgründen nicht vorstellbar. Nun verhandeln KMW und Bundesverteidigungsministerium mit der Slowakei. Das Münchner Unternehmen erhofft sich dort bessere Bedingungen. In der Slowakei könnten dann später auch Waffensysteme anderer Hersteller wie Diehl, FFG oder des französischen Rüstungskonzerns Nexter gewartet werden, der ebenfalls eine Panzerhaubitze in die Ukraine liefert. Das Zentrum soll bis Ende des Jahres seine Arbeit aufnehmen.

Die Investition in ein solches Instandhaltungszentrum ist auch auf längere Sicht von großer Bedeutung. In der ukrainischen Armee wächst die Bedeutung westlicher Waffensysteme in dem Maße, wie die alten Bestände aus Sowjetzeiten verschlissen oder zerstört sind. Die Ukraine hat großes Interesse an mehr KMW-Panzerhaubitzen. Deshalb genehmigte die Bundesregierung KMW in diesem Sommer die Herstellung von 100 Exemplaren. Ein Teil davon soll von Deutschland oder anderen Nato-Ländern finanziert werden und an die Ukraine geliefert werden. Noch gibt es keine abschließende Einigung über diese Unterstützung der Ukraine. Fertig würden die Panzergefährte auch erst in den kommenden Jahren.