Wirtschaftsrechtsexperte über russische Gaslieferungen »Kann sein, dass Verbraucher und Unternehmen schlicht Pech haben«

Während der Krieg in der Ukraine tobt, werden die Forderungen in der EU nach einem Gasembargo lauter. Putin könnte jedoch auch seinerseits den Gashahn zudrehen. Was wären die rechtlichen Konsequenzen?