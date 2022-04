Rolf Mützenich hat die Ukraine-Politik von Kanzler Olaf Scholz gegen Kritik auch aus den Reihen der Ampelkoalition und der eigenen Partei verteidigt. Er empfinde »einzelne Bemerkungen und Auftritte aus den Koalitionsparteien« in der Debatte über Waffenlieferungen als »bitter«, schrieb der Fraktionschef in einem auf Mittwoch datierten Brief an die Bundestagsabgeordneten der SPD. Das Schreiben liegt dem SPIEGEL vor.