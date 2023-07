SPIEGEL-Spitzengespräch SPD-Außenpolitiker Müller kritisiert Lieferung von Streumunition an Ukraine

Masala vertrat eine andere Position. Wenn man nicht schnell genug Artilleriemunition für die Ukraine produzieren könne, sei Streumunition, »im Prinzip eine Artillerie-Unterstützung«. Wenn man nicht wolle, dass die Ukraine demnächst ohne Munition dastehe, sei Streumunition eine Möglichkeit der Überbrückung. Zudem sei sie notwendig, um bei der ukrainischen Gegenoffensive indirektes und direktes Feuer zu unterdrücken. Dieses verhindere momentan, dass die Ukrainer in dieser Gegenoffensive Erfolge erzielen.

Müller: Nato-Beitritt der Ukraine in den nächsten fünf Jahren unwahrscheinlich

In dem Gespräch ging es auch um die Frage eines Nato-Beitritts der Ukraine. Müller geht davon aus, dass das Land künftig Mitglied der Allianz sein wird. »Dass die Ukraine früher oder später in die Nato kommt, ist ja nichts mehr, was wir ernsthaft diskutieren«, sagte er. Bis dahin ist es dem SPD-Politiker zufolge jedoch noch ein langer Weg.