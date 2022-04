Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird seit Wochen Zögerlichkeit und Zurückhaltung beim Thema Waffenlieferungen vorgeworfen. Noch in dieser Woche könnte sich nun entscheiden, ob und in welcher Form Deutschland die Ukraine mit schweren Waffen unterstützt. Die Unionsfraktion im Bundestag hat bereits einen Beschlussantrag für die Lieferung schwerer Waffen vorgelegt. In einem gemeinsamen Antrag der Ampel-Fraktionen, der dem SPIEGEL vorliegt, sind vor allem Waffenlieferungen über einen Ringtausch vorgesehen.

Demnach sollen »insbesondere Waffen sowjetischer oder russischer Bauart« an die Ukraine geliefert werden, da diese sofort eingesetzt werden könnten. Der Ringtausch sieht vor, »dass insbesondere mittel- und osteuropäische Staaten der Ukraine eigene, rasch einsetzbare schwere Waffen insbesondere aus sowjetischer und russischer Produktion, mit denen die ukrainischen Kräfte vertraut sind, zur Verfügung stellen und im Gegenzug selbst sukzessive mit westlichen Waffensystemen ausgestattet werden.«

Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland oder auf Nato-Gebiet Die Lieferung benötigter Ausrüstung an die Ukraine soll fortgesetzt und »wo möglich« auch bei schweren Waffen und komplexen Systeme beschleunigt werden, heißt es in dem zehnseitigen Entwurf – »etwa im Rahmen des Ringtausches«. Die Fähigkeiten Deutschlands zur Bündnisverteidigung dürften dabei nicht gefährdet werden. Explizit ausgeschlossen werden direkte Lieferungen aber nicht.

Die Regierung solle prüfen, »ob weitere Waffen abgegeben werden können« und »aktiv auf andere Länder zugehen, um ihnen einen Ringtausch anzubieten«. Die Ampel-Fraktionen befürworten in dem Antrag die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland oder auf Nato-Gebiet. Zudem müssten Ausrüstungslücken bei der Bundeswehr so »schnellstmöglich« geschlossen werden. Deshalb sei die Verabschiedung des Sondervermögens Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro so wichtig.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte in ihrem Beschlussantrag, der Gesprächsgrundlage für einen gemeinsamen Entschließungsantrag mit den Regierungsparteien sein soll, auch die Abgabe von schweren Waffen aus »verfügbaren Beständen« der Bundeswehr gefordert. In den ARD-»Tagesthemen« sagte Fraktionschef Friedrich Merz am Montag, dass er die Koalition dazu bringen wolle, »dass wir einen gemeinsamen Entschließungsantrag am nächsten Donnerstag im Deutschen Bundestag einbringen und verabschieden«.

Erwähnt werden in dem Unionsentwurf zum Beispiel »gepanzerte Waffensysteme (darunter Kampfpanzer und Schützenpanzer) und Artilleriesysteme, weitreichende Aufklärungsmittel, Führungsausstattungen, Schutzausrüstungen, Mittel zur elektronischen Kampfführung«. Darüber hinaus solle die Regierung »unverzüglich« über Angebote aus der Rüstungsindustrie an die Ukraine entscheiden. Der Bundestag soll in dieser Woche über die Anträge abstimmen. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) will die Lieferung schwerer Waffen offenbar schon vor etwaigen Beschlüssen im Bundestag vorantreiben. Die SPD-Ministerin plant nach SPIEGEL-Informationen bei einer von den USA eilig einberufenen Ukraine-Konferenz auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein am Vormittag anzukündigen, dass Deutschland die Lieferung von »Gepard«-Flugabwehrpanzern ermöglichen will. Zudem werde man ukrainische Soldaten am System »Panzerhaubitze 2000« ausbilden, die die Niederlande an die ukrainische Armee liefern wollen.