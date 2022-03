Umstrittener Altkanzler SPD-Politiker begrüßen Schröders Putin-Besuch

»Alles, was hilft, den Krieg in der Ukraine zu stoppen, ist gut«: SPD-Chef Klingbeil setzt im SPIEGEL leise Hoffnung in die Reise von Altkanzler Schröder nach Moskau. Auch andere Sozialdemokraten äußern sich positiv.