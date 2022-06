»Das war sicherlich Deutschlands 9/11«, sagte die Topdiplomatin des US-Außenministeriums für Europa, Karen Donfried, am Mittwoch in Washington. Den gewagten Vergleich erklärte sie so: Sie verwies auf die »Zeitenwende«-Rede von Olaf Scholz nach Kriegsbeginn in der Ukraine. Dabei habe der Kanzler unter anderem mit der Regel gebrochen, dass Deutschland keine Waffen in Konfliktgebiete liefert. Donfried begrüßte auch die Steigerung der Verteidigungsausgaben durch die Bundesregierung.