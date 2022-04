Nach der ukrainischen Ablehnung eines Besuchs des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Kiew wird Olaf Scholz zunächst nicht in die Ukraine reisen.

Er plane in nächster Zeit keine Reise in die Ukraine, sagte Scholz. Er sei erst wenige Tage vor Ausbruch des Krieges in Kiew gewesen, außerdem telefoniere er regelmäßig mit Präsident Selenskyj, zuletzt am Sonntag. Es gebe kaum einen Staats- und Regierungschef, der so intensive Kontakte zu ihm habe wie Selenskyj.