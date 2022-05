Die Ukraine müsse entnazifiziert werden, die Nato habe die russische Invasion provoziert – solche Botschaften sind auch in Berlin zu hören. Seit Jahren flutet der Kreml Europa mit Fake News und Propaganda, im Krieg mehr denn je. Was bewirkt das russische Regime damit in Deutschland?

Stimmenfang-Host Marius Mestermann hat Putins Fans am »Tag des Sieges« konfrontiert. Dazu erklärt die Desinformationsexpertin Pia Lamberty anhand ihrer neuen Studie, was Kremltreue mit Coronaleugnung zu tun hat und was gegen die Verschwörungsmythen helfen könnte. Und Sie hören, wie eine kleine Gruppe in Berlin zur ukrainischen Gegenpropaganda beiträgt – mit Unterstützung aus Kiew.

