In Zeiten äußerer Bedrohung, zumal bei internationalen Krisen, können amtierende Regierungschefs oft profitieren. Nicht so Olaf Scholz. Seit Russlands Invasion in die Ukraine wackelt das ideologische Fundament seiner Partei. Die SPD steckt in der Sinnkrise. Scholz, der vor wenigen Wochen noch für die »Zeitenwenden-Rede« im Bundestag gefeiert wurde, scheint das Momentum verloren zu haben. Ihm wird Zögern und Zaudern vorgeworfen.