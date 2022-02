Ex-Rüstungskontrolleur Arnold Wallraff »Die Rechtslage erlaubt Waffenlieferungen an die Ukraine«

Deutschland darf keine Waffen in Krisengebiete liefern – so begründet die Regierung ihre Absage an die Ukraine. Der Ex-Chef des Bundesamts für Ausfuhrkontrolle widerspricht: Das sei juristisch und historisch nicht haltbar.

Ein Interview von Christoph Schult