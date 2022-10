Makejew war am Montag vergangener Woche mit dem Auto aus der Ukraine in Berlin eingetroffen. Melnyk war zuvor nach fast acht Jahren als Botschafter in Deutschland in die Ukraine zurückgekehrt. Melnyk hatte sich mit einer für einen Diplomaten ungewöhnlich harten Gangart gegen die Bundesregierung einen Namen gemacht und die Bundesregierung immer wieder zu weitreichenderer Unterstützung für die seit Februar von Russland attackierte Ukraine gedrängt.