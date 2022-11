Mittlerweile ist ein Großteil der von Deutschland gelieferten Artillerie-Systeme durch den intensiven Einsatz an der Front in der Ostukraine reparaturbedürftig. In Bundeswehr-Kreisen hieß es, die Ukrainer verschössen derzeit täglich um die 300 Granaten, dies nutze die Waffensysteme sehr stark ab .