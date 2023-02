Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer hatten zum »Aufstand für Frieden« aufgerufen, und rund 13.000 Menschen kamen vors Brandenburger Tor. Ihre Forderungen: Keine weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine und Friedensverhandlungen mit Putin.

»Er ist der Initiator dieses Krieges , und aus diesem Grund muss man mit ihm verhandeln. So schlimm , wie das ist. Und man kann nicht sagen, er ist so ein Mistkerl oder so ein Verbrecher. Ich setze mich mit ihm nicht an den Tisch.«

»Ich habe 40 Jahre in einem Staat gelebt, der gesagt hat, nie wieder Krieg. Das möchte ich, dass es so weitergeht.«

»Ich sage ganz deutlich, dass ich glaube, dass unsere Politik von den USA gesteuert ist.«

Im Vorfeld war die Veranstaltung stark in die Kritik geraten. Dem Initiatoren-Duo, Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und »Emma«-Herausgeberin Alice Schwarzer, deren Petition »Manifest für den Frieden« mehr als 600.000 Menschen unterzeichnet haben, sei eine klare Abgrenzung zum rechtsextremen Spektrum nicht gelungen. Einige Teilnehmer schien dies nicht zu stören.

»Wir demonstrieren erst einmal grundsätzlich nicht mit Faschisten, und ich glaube aber, dass viele Leute, die hier sind, sind mit Sicherheit nicht links, aber die haben trotzdem Interessen und das sind Interessen für den Frieden. Und deswegen stehen wir auch mit denen.«

Den Großteil der Demonstration bildeten Linke und Friedensbewegte, aber auch Rechtsextreme, Verschwörungsideologen und bekannte Persönlichkeiten der Querdenker-Bewegung waren dabei – etwa der als »Captain Future« bekannte Berliner Michael Bründel.

Michael Bründel, »Captain Future«

»Und im Zweiten Weltkrieg. Wir sind doch, haben wir denn alles vergessen? Wir sind mit Panzern gegen Russland gefahren. Wollen wir das wieder machen? Haben wir die Geschichte vergessen ? . Wir können nicht wieder Panzer gegen Russland schicken. Habt ihr sie noch alle?«

In mehreren Redebeiträgen wurde die Bundesregierung diffamiert und zum Rücktritt aufgefordert – Hauptfeindbild, Außenministerin Annalena Baerbock. Auch Gegenproteste gab es – mit Plakaten gegen rechts und Ukraine-Flaggen.

»Was heuchlerisch ist. Das ist natürlich keine Friedensförderung, es ist nur letztendlich Bequemlichkeit, die eigene Bequemlichkeit der Deutschen, in Ruhe gelassen zu werden, einfach ihren Alltag weiterführen zu können.«

Zum Schluss rief Wagenknecht zu weiterem Protest auf - der »Aufstand für Frieden« sei nur der »Startschuss für eine neue starke Friedensbewegung« gewesen.