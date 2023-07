In den kommenden Monaten dürfte der Reparaturbedarf wegen der ukrainischen Gegenoffensive steigen. Darauf reagiert der Rüstungskonzern Rheinmetall und plant, Leopard-Panzer und anderes Kriegsgerät künftig auch in der Ukraine instand zu setzen. »Wir bilden derzeit bereits Ukrainer in Deutschland für diese Tätigkeit aus«, sagt Armin Papperger, Chef des Düsseldorfer Unternehmens. Er verspricht einen zügigen Start in wenigen Wochen: »Wir wollen nach der Sommerpause mit dem Betrieb beginnen.«