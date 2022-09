»Es ist eine gigantische Summe«: Die Ukraine braucht nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck für den Wiederaufbau nach dem russischen Angriff auf das Land rund 350 Milliarden Euro.

Deutsche Unternehmen könnten aber schon jetzt in der Ukraine investieren, sagte er nach Gesprächen mit seiner ukrainischen Amtskollegin am Rande der G7-Beratungen in Brandenburg. Von der G7 sei »eine Art Landkarte der Investitionsmöglichkeiten« für die Ukraine geplant, berichtete der Grünenpolitiker. Dazu sollten die jeweiligen Handelskammern ihre Erkenntnisse zusammenlegen und so ausländischen Firmen das Engagement in dem Land erleichtern.