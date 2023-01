Auf die Frage, ob sie eine Lieferung von Kampfflugzeugen ausschließe, sagte Esken am Sonntag im ARD-»Bericht aus Berlin«: »Es kommt ja ganz entscheidend darauf an, dass eben Deutschland und dass auch die Nato nicht Kriegspartei sind.« Deswegen sei die Regierung in diesen Fragen in sehr enger Abstimmung mit den US-Amerikanern.