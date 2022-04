Michael Roth , Jahrgang 1970, ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags und Mitglied des SPD-Präsidiums. Bis zum Antritt der neuen Bundesregierung im Dezember vergangenen Jahres war der SPD-Politiker Europa-Staatsminister im Außenministerium. Am Dienstag reiste er mit der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Chefin des Verteidigungsausschusses, und dem grünen Europaausschussvorsitzenden Anton Hofreiter auf Einladung ins ukrainische Lwiw. Dort trafen sie Vertreter des ukrainischen Parlaments zu politischen Gesprächen.

Michael Roth: Uns erreichte diese Nachricht, als wir bereits in der Ukraine waren. Ich konnte es anfangs gar nicht glauben. Gerade jetzt ist es doch wichtig, im Gespräch zu bleiben. Ich bin über diese Ablehnung sehr enttäuscht. Sie ist gegenüber unserem Staatsoberhaupt auch nicht gerechtfertigt.

SPIEGEL: Herr Roth, Sie waren am Dienstag gemeinsam mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Anton Hofreiter in der Ukraine . Der Bundespräsident ist dort aber nicht willkommen. Ein Affront?

SPIEGEL: Sie haben in Lwiw nahe der polnischen Grenze ukrainische Abgeordnete getroffen. Haben Sie denen gegenüber Ihren Unmut zum Ausdruck gebracht?

SPIEGEL: Fürchten Sie, dass die scharfen Attacken aus Kiew gegen deutsche Politiker hierzulande etwas mit der solidarischen Grundstimmung machen?

Roth: Sehen Sie, wir müssen Verständnis haben. Menschen, die sich seit Wochen im Krieg befinden, die keinerlei Normalität mehr haben, die jeden Tag um ihr Leben und das ihrer Liebsten bangen, reagieren nicht mehr so zurückhaltend. Uns war es bei unserer Reise sehr wichtig zu zeigen, dass Deutsche sehr wohl Empathie und Mitgefühl zeigen. Die Botschaft heute war: Deutschland steht an der Seite der Ukraine und es gibt sehr viele Menschen in Politik und Gesellschaft, die bereit sind noch deutlich mehr zu tun.