Das Abkommen stand diese Woche kurz vor der Kippe – wurde am Donnerstag jedoch um 120 Tage verlängert. Das teilte der ukrainische Infrastrukturminister Oleskandr Kubrakow via Twitter mit. Ein türkischer Regierungsvertreter bestätigte in Istanbul, das Abkommen werde »unter den aktuellen Bedingungen« für vier Monate fortgesetzt. Nach dem Winter könne es »neue Vereinbarungen« geben. Uno-Generalsekretär António Guterres begrüßte die Verlängerung des Abkommens.