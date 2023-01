Polen hatte sich am Mittwoch bereit erklärt, der Ukraine zusammen mit Bündnispartnern Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 für den Abwehrkampf gegen Russland zu überlassen . Auch Finnland ließ am Donnerstag vorsichtige Bereitschaft für eine Lieferung erkennen.

Deutschland spielt in der Debatte eine Schlüsselrolle, weil die Panzer in Deutschland entwickelt wurden. In der Regel muss die Weitergabe von Rüstungsgütern aus deutscher Produktion an Dritte genehmigt werden. Am späten Samstagabend hatte Großbritannien die Lieferung von 14 Challenger-2-Kampfpanzern angekündigt.